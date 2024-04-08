Вибух у Запоріжжі 8 квітня — окупанти випустили ракети

Наслідки удару по Запоріжжю. Архівне фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 12:20 в понеділок, 8 квітня. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомили Повітряні сили та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Вибух у Запоріжжі 8 квітня

Моніторингові канали повідомили, що у Запоріжжі близько 12:20 пролунав потужний вибух.

Попередньо, ворог вдарив по місту балістичними ракетами.

Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Наразі повітряна тривога охопила більшу частину областей України.

Повітряна тривога в Україні 8 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 квітня російські окупанти обстріляли Пологівський район Запорізької області з "Градів". Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Того ж дня російські війська двічі за день обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.