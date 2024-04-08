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У Запоріжжі пролунав вибух

8 квітня 2024 12:23
оновлено: 12:29
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Вибух у Запоріжжі 8 квітня — окупанти випустили ракети
Наслідки удару по Запоріжжю. Архівне фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 12:20 в понеділок, 8 квітня. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомили Повітряні сили та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Вибух у Запоріжжі 8 квітня

Моніторингові канали повідомили, що у Запоріжжі близько 12:20 пролунав потужний вибух.

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Попередньо, ворог вдарив по місту балістичними ракетами.

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Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

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Наразі повітряна тривога охопила більшу частину областей України. 

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Повітряна тривога в Україні 8 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 квітня російські окупанти обстріляли Пологівський район Запорізької області з "Градів". Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє отримали поранення. 

Того ж дня російські війська двічі за день обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.

вибух
Запоріжжя
обстріли
ракети
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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