Вибух у Запоріжжі 8 квітня — окупанти випустили ракети

У Запоріжжі пролунав вибух
Вибух у Запоріжжі пролунав близько 12:20 в понеділок, 8 квітня. Українців попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомили Повітряні сили та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибух у Запоріжжі 8 квітня
Моніторингові канали повідомили, що у Запоріжжі близько 12:20 пролунав потужний вибух.
Попередньо, ворог вдарив по місту балістичними ракетами.
Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Наразі повітряна тривога охопила більшу частину областей України.
Нагадаємо, 7 квітня російські окупанти обстріляли Пологівський район Запорізької області з "Градів". Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще троє отримали поранення.
Того ж дня російські війська двічі за день обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару постраждала подружня пара.
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