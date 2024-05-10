В Запорожье раздался взрыв — угроза баллистических ракет

Полет ракеты Р-500 для ОТРК "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ

В Запорожье днем 10 мая раздался взрыв . Сообщается о нанесении удара по городу баллистической ракетой.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Скриншот сообщения Федорова

Незадолго до этого глава ОВА сообщал о воздушной тревоге в регионе из-за ракетной угрозы.

Скриншот сообщения Федорова

Угрозу также подтвердили и в воздушных силах.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Напомним, ранее воздушная тревога раздалась на востоке, юго-востоке, северных и центральных регионах Украины.

Российская авиация также кошмарила и Сумы: в городе раздался взрыв, вызванный авиаударом по городу.