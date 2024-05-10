В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістики
10 травня 2024 13:08
Ракета в небі. Ілюстративне фото: slovoidilо
У переважній більшості областей України оголосили повітряну тривогу в обід, 10 травня. Небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного обстрілу.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Повітряна тривога в Україні 10 травня
13:06 в Україні "почервоніли" низка областей.
Станом на 13:10 мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі 10 травня повітряна тривога лунала у низці регіонів України. Вибухи було чутно у Харкові та на Миколаївщині.
Російські загарбники черговий раз атакували Україну, випустивши десять безпілотників. Завдяки Силам протиповітряної оборони було знищено усі повітряні цілі.
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