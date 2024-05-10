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В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістики

10 травня 2024 13:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістики
Ракета в небі. Ілюстративне фото: slovoidilо
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У переважній більшості областей України оголосили повітряну тривогу в обід, 10 травня. Небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного обстрілу. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

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13:06 в Україні "почервоніли" низка областей. 

Причина повітряної тривоги 10 травня
Скриншот

 

Станом на 13:10 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Загроза балістики 10 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, уночі 10 травня повітряна тривога лунала у низці регіонів України. Вибухи було чутно у Харкові та на Миколаївщині

Російські загарбники черговий раз атакували Україну, випустивши десять безпілотників. Завдяки Силам протиповітряної оборони було знищено усі повітряні цілі.

війна
вибух
росіяни
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війна в Україні

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