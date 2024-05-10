У Запоріжжі пролунав вибух — загроза балістичних ракет

Політ ракети Р-500 для ОТРК "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ

У Запоріжжі вдень 10 травня пролунав вибух. Повідомляється про завдання удару по місту балістичною ракетою.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Вибухи на Запоріжжі

Скриншот допису Федорова

Незадовго до цього глава ОВА повідомляв про повітряну тривогу у регіоні через ракетну загрозу.

Скриншот допису Федорова

Загрозу також підтвердили й у Повітряних силах.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше повітряна тривога пролунала на сході, південному сході, північних та центральних регіонах України.

Російська авіація також кошмарила й Суми: у місті пролунав вибух, спричинений авіаударом по місту.