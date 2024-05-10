У Запоріжжі пролунав вибух — загроза балістичних ракет
10 травня 2024 17:45
Політ ракети Р-500 для ОТРК "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ
У Запоріжжі вдень 10 травня пролунав вибух. Повідомляється про завдання удару по місту балістичною ракетою.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Незадовго до цього глава ОВА повідомляв про повітряну тривогу у регіоні через ракетну загрозу.
Загрозу також підтвердили й у Повітряних силах.
Нагадаємо, раніше повітряна тривога пролунала на сході, південному сході, північних та центральних регіонах України.
Російська авіація також кошмарила й Суми: у місті пролунав вибух, спричинений авіаударом по місту.
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