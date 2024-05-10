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У Запоріжжі пролунав вибух — загроза балістичних ракет

10 травня 2024 17:45
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Ілля Рябінін
редактор
У Запоріжжі пролунав вибух — загроза балістичних ракет
Політ ракети Р-500 для ОТРК "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Запоріжжі вдень 10 травня пролунав вибух. Повідомляється про завдання удару по місту балістичною ракетою. 

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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вибухи у запоріжжі
Скриншот допису Федорова

Незадовго до цього глава ОВА повідомляв про повітряну тривогу у регіоні через ракетну загрозу. 

федоров вибухи у запоріжжі
Скриншот допису Федорова

Загрозу також підтвердили й у Повітряних силах.

У Запоріжжі пролунав вибух — загроза балістичних ракет - фото 3
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше повітряна тривога пролунала на сході, південному сході, північних та центральних регіонах України. 

Російська авіація також кошмарила й Суми: у місті пролунав вибух, спричинений авіаударом по місту.

вибух
Запоріжжя
Україна
Іван Федоров
війна в Україні
ракетний удар

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