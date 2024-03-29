Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожской области раздалось 386 взрывов за сутки — в ОВА назвали последствия атаки РФ arrow

В Запорожской области раздалось 386 взрывов за сутки — в ОВА назвали последствия атаки РФ

29 марта 2024 08:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Запорожской области раздалось 386 взрывов за сутки — в ОВА назвали последствия атаки РФ
Разрушение в доме в результате обстрела РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Запорожская область находится под постоянным огнем российских оккупантов. Только за минувшие сутки в регионе раздалось 386 взрывов, россияне били по девяти населенным пунктам. В результате падения вражеского дрона ранения получил 67-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области в течение суток

В общей сложности захватчики нанесли 386 ударов по области за минувшие сутки. Под прицелом врага оказалось девять населенных пунктов региона.

Под артиллерийским огнем противника оказались территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Червоноднепровки. В общей сложности было совершено 346 артударов.

Авиационным обстрелам оккупантов подверглись Камышеваха, Малиновка, Малая Токмачка и Роботино. Кроме того, 27 российских беспилотников атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Зализничное.

"5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке, Роботиному и Новоандреевке", — указал Федоров.

На сегодня известно об одном пострадавшем. В результате падения БпЛА 67-летний мужчина получил ранения в Пологовском районе. ОВА получила 56 уведомлений о разрушении гражданских домов и объектов инфраструктуры.

Скриншот сообщения Федорова
Скриншот сообщения Федорова

Напомним, ночью 28 марта россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Обстрел РФ повредил большое количество частных домов, также два человека получили ранения.

Также мы писали, что за сутки 27 марта захватчики нанесли 386 ударов с разного типа вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. В результате в регионе есть значительные разрушения.

война
взрыв
россияне
Украина
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров
атака
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ