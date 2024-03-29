В Запорожской области раздалось 386 взрывов за сутки — в ОВА назвали последствия атаки РФ

Разрушение в доме в результате обстрела РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Запорожская область находится под постоянным огнем российских оккупантов. Только за минувшие сутки в регионе раздалось 386 взрывов, россияне били по девяти населенным пунктам. В результате падения вражеского дрона ранения получил 67-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 29 марта.

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В общей сложности захватчики нанесли 386 ударов по области за минувшие сутки. Под прицелом врага оказалось девять населенных пунктов региона.

Под артиллерийским огнем противника оказались территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Червоноднепровки. В общей сложности было совершено 346 артударов.

Авиационным обстрелам оккупантов подверглись Камышеваха, Малиновка, Малая Токмачка и Роботино. Кроме того, 27 российских беспилотников атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Зализничное.

"5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке, Роботиному и Новоандреевке", — указал Федоров.

На сегодня известно об одном пострадавшем. В результате падения БпЛА 67-летний мужчина получил ранения в Пологовском районе. ОВА получила 56 уведомлений о разрушении гражданских домов и объектов инфраструктуры.

Скриншот сообщения Федорова

Напомним, ночью 28 марта россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Обстрел РФ повредил большое количество частных домов, также два человека получили ранения.

Также мы писали, что за сутки 27 марта захватчики нанесли 386 ударов с разного типа вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. В результате в регионе есть значительные разрушения.