У Запорізькій області пролунало 386 вибухів за добу — в ОВА назвали наслідки атаки РФ

Руйнування в будинку внаслідок обстрілу РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Запорізька область перебуває під постійним вогнем російських окупантів. Лише за минулу добу в регіоні пролунало 386 вибухів, росіяни гатили по дев'яти населених пунктах. Внаслідок падіння ворожого дрона поранення дістав 67-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

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Загалом загарбники завдали 386 ударів по області за минулу добу. Під прицілом ворога опинилося дев'ять населених пунктів регіону.

Під артилерійським вогнем противника опинилися території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки. Загалом було здійснено 346 артударів.

Авіаційних обстрілів окупантів зазнали Комишуваха, Малинівка, Мала Токмачка та Роботине. Крім того, 27 російських безпілотників атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне.

"5 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці, Роботиному та Новоандріївці", — вказав Федоров.

Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Внаслідок падіння БпЛА 67-річний чоловік дістав поранення в Пологівському районі. ОВА отримала 56 сповіщень про руйнування цивільних будинків та об'єктів інфраструктури.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вночі 28 березня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Обстріл РФ пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини дістали поранення.

Також ми писали, що за добу 27 березня, загарбники завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього в регіоні є значні руйнування.