Как ВСУ уничтожают оккупантов: видео

В ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Востоке Украины
Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, специальное подразделение СБУ, буквально загоняющее оккупантов под землю.
Соответствующее видео работы подразделения опубликовала Служба Безопасности Украины.
Как ВСУ уничтожают окупантов
"Наши воины 24/7 работают в самых горячих точках, чтобы окопы и укрепления на украинской земле стали могилами для оккупантов", — говорится в сообщении.
Также опубликовали видео работы спецназовцев СБУ из подразделения "Белый волк".
Также добавляют, что только за неделю наши воины уничтожили: 7 танков, 15 блиндажей с оккупантами, броневики, грузовики и инженерную технику.
Напомним, ранее мы писали, что украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты тщательно пытались скрыть. Это случилось на Бахмутском направлении.
Добавим, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.