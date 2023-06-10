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В ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Востоке Украины

10 июня 2023 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как ВСУ уничтожают оккупантов: видео
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, специальное подразделение СБУ, буквально загоняющее оккупантов под землю.

Соответствующее видео работы подразделения опубликовала Служба Безопасности Украины.

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"Наши воины 24/7 работают в самых горячих точках, чтобы окопы и укрепления на украинской земле стали могилами для оккупантов", — говорится в сообщении.

Также опубликовали видео работы спецназовцев СБУ из подразделения "Белый волк".

Также добавляют, что только за неделю наши воины уничтожили: 7 танков, 15 блиндажей с оккупантами, броневики, грузовики и инженерную технику.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты тщательно пытались скрыть. Это случилось на Бахмутском направлении.

Добавим, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

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