Как ВСУ уничтожают оккупантов: видео

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, специальное подразделение СБУ, буквально загоняющее оккупантов под землю.

Соответствующее видео работы подразделения опубликовала Служба Безопасности Украины.

Читайте также:

Как ВСУ уничтожают окупантов

"Наши воины 24/7 работают в самых горячих точках, чтобы окопы и укрепления на украинской земле стали могилами для оккупантов", — говорится в сообщении.

Также опубликовали видео работы спецназовцев СБУ из подразделения "Белый волк".

Также добавляют, что только за неделю наши воины уничтожили: 7 танков, 15 блиндажей с оккупантами, броневики, грузовики и инженерную технику.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты тщательно пытались скрыть. Это случилось на Бахмутском направлении.

Добавим, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.