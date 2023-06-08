Сирський показав, як ЗСУ підсмажили ворожий танк у схованці

Ворожий танк. Фото: t.me/osirskiy

Українські військові знищили російський танк, який окупанти ретельно намагалися сховати. Це відбулося на Бахмутському напрямку.

Відео опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Сили оборони мають успіхи і продовжують рух. Оборонна операція триває, ворог намагається зупинити наші сили, але отримує по зубах", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, ворог намагається перейти у наступ на Бахмутському напрямку.

Додамо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.