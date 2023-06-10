Як ЗСУ знищують окупантів: відео

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, спеціальний підрозділ СБУ, який буквально заганяє окупантів під землю.

Відповідне відео роботи підрозділу опублікувала Служба Безпеки України.

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"Наші воїни 24/7 працюють у найгарячіших точках, щоб окопи та укріплення на українській землі стали могилами для окупантів", — йдеться у повідомленні.

Також опублікували відео роботи спецпризначенців СБУ з підрозділу "Білий вовк".

Також додають, що лише за тиждень наші воїни знищили: 7 танків, 15 бліндажів з окупантами, броньовики, вантажівки та інженерну техніку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові знищили російський танк, який окупанти ретельно намагалися сховати. Це відбулося на Бахмутському напрямку.

Додамо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.