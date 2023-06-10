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У ЗСУ показали, як знищують окупантів на Сході України

10 червня 2023 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як ЗСУ знищують окупантів: відео
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, спеціальний підрозділ СБУ, який буквально заганяє окупантів під землю. 

Відповідне відео роботи підрозділу опублікувала Служба Безпеки України

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"Наші воїни 24/7 працюють у найгарячіших точках, щоб окопи та укріплення на українській землі стали могилами для окупантів", — йдеться у повідомленні. 

Також опублікували відео роботи спецпризначенців СБУ з підрозділу "Білий вовк". 

Також додають, що лише за тиждень наші воїни знищили: 7 танків, 15 бліндажів з окупантами, броньовики, вантажівки та інженерну техніку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові знищили російський танк, який окупанти ретельно намагалися сховати. Це відбулося на Бахмутському напрямку.

Додамо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

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