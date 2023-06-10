Як ЗСУ знищують окупантів: відео

У ЗСУ показали, як знищують окупантів на Сході України
Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, спеціальний підрозділ СБУ, який буквально заганяє окупантів під землю.
Відповідне відео роботи підрозділу опублікувала Служба Безпеки України.
Як ЗСУ знищують окупантів
"Наші воїни 24/7 працюють у найгарячіших точках, щоб окопи та укріплення на українській землі стали могилами для окупантів", — йдеться у повідомленні.
Також опублікували відео роботи спецпризначенців СБУ з підрозділу "Білий вовк".
Також додають, що лише за тиждень наші воїни знищили: 7 танків, 15 бліндажів з окупантами, броньовики, вантажівки та інженерну техніку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові знищили російський танк, який окупанти ретельно намагалися сховати. Це відбулося на Бахмутському напрямку.
Додамо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.