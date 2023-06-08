Західні ЗМІ заявили, що Україна вже розпочала контрнаступ

Український військовий поблизу лінії фронту. Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Про це пишуть The Washington Post та ABC News з посиланням анонімні джерела в ЗСУ.

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Посилаючись на перевірених осіб в Збройних силах України, TWP стверджує, що українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни. До складу українських військ входять спеціалізовані ударні підрозділи, озброєні західною зброєю та навчені тактики НАТО. Напади на південний схід країни знаменують значний поштовх на окуповану Росією територію.

Водночас так звана "російська влада" на окупованих територіях заявляла, що в Запорізькій області тривають запеклі бої на тій ділянці фронту, яка давно вважалася ймовірною мішенню української армії.

Своєю чергою ABC News, посилаючись на близьке до Володимира Зеленського джерело та західних офіційних осіб, також повідомило про початок активної фази українського контрнаступу.

"На південному сході України, на південь від великого українського міста Запоріжжя, почалася велика битва. Можливо, контрнаступ України розпочався ще кілька днів тому", — зазначає видання.

Там також повідомили, що за неофіційними даними, в наступі беруть участь нові сучасні українські танки Leopard 2 німецького виробництва.

Нагадаємо, буквально декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до великого контрнаступу, аби відбити окуповані території. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також, 8 червня, у своєму щоденному звіті британська розвідка повідомила, що на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.