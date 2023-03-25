Игнат рассказал, почему рф стала чаще использовать авиабомбы
Российские вооруженные силы имеют большой запас авиационных бомб, которые могут быть модифицированы в управляемые бомбы быстрее и дешевле, чем производство ракет.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
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Заявление Игната
Игнат заявил, что на данный момент российские военные способны сбрасывать планирующие авиабомбы с расстояния 50 и более километров, не подходя к границе Украины. В связи с этим, по его мнению, Украина должна иметь возможность поражать самолеты, выпускающие такие бомбы.
Спикер отметил, что в этой войне все чаще используются передовые вооружения, такие как камикадзе-дроны и другое. Он привел примеры использования авиационных бомб в Изюме и Мариуполе. Когда у Украины не было мощной системы ПВО, противник использовал бомбы свободного падения.
В настоящее время, по словам Игната, РФ вынуждена перейти на дальний радиус действия. Россия имеет достаточное количество авиационных бомб типа "ФАБ - 500".
Они требуют минимальной модификации: установки крыльев и даже примитивной системы навигации, после чего становятся планирующими. Это значительно дешевле для россиян, чем производить и использовать против украинцев дорогие ракеты в условиях санкций.
Игнат также подчеркнул, что ВСУ используют подобные бомбы, однако их количество ограничено. Необходимо наладить их выпуск, но их применение уже идет. Хотя эти бомбы имеют меньшую мощность, они обладают высокой точностью, что делает их эффективность гораздо выше.
Напомним, по словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, администраторы Telegram-каналов могут подвергнуться уголовной ответственности за распространение военной информации. Речь идет, в частности, о скриншотах из системы "Вираж планшет".
Также Игнат говорил, что российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.