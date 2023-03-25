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У ЗСУ розповіли, чому рф стала частіше використовувати авіабомби

25 березня 2023 13:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські збройні сили мають великий запас авіаційних бомб, які можуть бути модифіковані в керовані бомби швидше та дешевше, ніж виробництво ракет.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Заява Гната

Гнат заявив, що на цей час російські військові здатні скидати авіабомби, що планують, з відстані 50 і більше кілометрів, не підходячи до кордону України. У зв'язку з цим, на його думку, Україна повинна мати можливість вражати літаки, які випускають такі бомби.

Спікер зазначив, що у цій війні все частіше використовуються передові озброєння, такі як камікадзе-дрони та інше. Він навів приклади використання авіаційних бомб в Ізюмі та Маріуполі. Коли Україна не мала потужної системи ППО, противник використав бомби вільного падіння.

Наразі, за словами Ігната, РФ змушена перейти на далекий радіус дії. Росія має достатню кількість авіаційних бомб типу "ФАБ – 500".

Вони вимагають мінімальної модифікації: установки крил та навіть примітивної системи навігації, після чого стають плануючими. Це значно дешевше для росіян, ніж виробляти та використовувати проти українців дорогі ракети в умовах санкцій.

Ігнат також наголосив, що ЗСУ використовують подібні бомби, проте їх кількість обмежена. Необхідно налагодити їх випуск, але їхнє застосування вже йде. Хоча ці бомби мають меншу потужність, вони мають високу точність, що робить їх ефективність набагато вище.

Нагадаємо, за словами спікера ВР ЗСУ Юрія Ігната, адміністратори Telegram-каналів можуть піддатися кримінальній відповідальності за поширення військової інформації. Йдеться, зокрема, про скриншоти із системи "Віраж планшет".

Також Ігнат говорив, що російське авіаційне угруповання, яке атакує Україну, фактично вп'ятеро більше, ніж наші Повітряні Сили. Винищувачі окупантів значно технологічніші. Україні важливо замінити свою авіацію.

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