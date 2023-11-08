В ВСУ рассказали о безумных потерях армии России за сутки

Российские солдаты эвакуируют раненого. Фото: росСМИ

В Вооруженных силах Украины рассказали о количестве потерь ВС РФ во время огневых столкновений за минувшие сутки. По их данным, российские военнослужащие лишились более 500 человек убитыми.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его данным, на таврическом направлении фронтовая авиация России нанесла 18 авиаударов, пехотные части ВС РФ 40 раз вступали в ближние стрелковые бои, а также врагом было совершено 1042 артобстрела.

"Наши воины стойко держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинки, Старомайорского Донецкой области", — резюмирует Тарнавский.

Также он добавляет, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1488 огневых задач. В результате ВС РФ потеряли 505 человек убитыми, еще один солдат сдался в плен.

Также было уничтожено 19 единиц военной техники, а именно:

7 БММ (три БТР-82, четыре БМП-3);

1 артсистему Мста-С;

2 ПТРК "Корнет";

3 БпЛА (две единицы ZALA и один "Орлан");

5 бронеавтомобилей "Тигр" и 1 единица спецтехники.

"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — заключает Александр Тарнавский.

Напомним, что ранее в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке. По их словам, город полуокружен по трем направлениям. В то же время украинские защитники уничтожили Максима Аристархова — соратника известного российского ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак".