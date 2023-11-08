У ЗСУ розповіли про шалені втрати армії Росії за добу

Російські солдати евакуюють пораненого. Фото: росЗМІ

У Збройних силах України розповіли про кількість втрат ЗС РФ під час вогневих зіткнень за минулу добу. За їхніми даними, російські військовослужбовці втратили понад 500 осіб вбитими.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його даними, на таврійському напрямку фронтова авіація Росії завдала 18 авіаударів, піхотні частини ЗС РФ 40 раз вступали в ближні стрілецькі бої, а також ворогом було здійснено 1042 артобстріли.

"Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнки, Старомайорського Донецької області", — резюмує Тарнавський.

Також він додає, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1488 вогневих завдань. Внаслідок цього ЗС РФ втратили 505 осіб вбитими, ще один солдат здався в полон.

Також було знищено 19 одиниць військової техніки, а саме:

7 БММ (три БТР-82, чотири БМП-3);

1 артсистему Мста_С;

2 ПТРК "Корнет";

3 БпЛА (дві одиниці ZALA та один "Орлан");

5 бронеавтомобілів "Тигр" та 1 одиницю спецтехніки.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — підсумовує Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що раніше в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці. За їх словами, місто напівоточене з трьох напрямків. Водночас на тому ж напрямку українські захисники знищили Максима Аристархова — соратника відомого російського ультраправого активіста Максима Марцинкевича на псевдо "Тесак".