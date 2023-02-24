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В ВСУ рассказали про соотношение потерь на фронте рф и Украины

24 февраля 2023 21:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Война между Украиной и россией вызвала огромное количество потерь среди украинских военных, однако их точное количество является государственной тайной и не может быть разглашено, чтобы не дать преимущества врагу. Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан подчеркивает, что подтверждать такую информацию нельзя, даже если она известна украинскому населению. 

Об этом военный эксперт рассказал во время стрима на 24 Канале.

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Единственное, что можно узнать, это официальные заявления Генерального штаба об убитых и раненых, но они не дают полной картины происходящего.

Однако, Роман Свитан подчеркнул, что факт множества раненых является уже известным фактом, который невозможно скрыть. Он утверждает, что это может рассматриваться как плюс, потому что означает, что есть больше выживших, которых украинские врачи и медики стараются спасти. В то же время, количество раненых значительно больше, чем количество погибших, что говорит о том, что ситуация на фронте остается очень сложной и напряженной.

"Единственное, по чему мы можем частично судить — это заявления, которые иногда выдает Генеральный штаб. Потери у нас 1 до 7, а дальше можно считать", — заявил Роман Свитан.

Таким образом, хотя точное количество потерь украинской армии в войне против россии остается неизвестным, ясно, что ситуация на фронте остается тяжелой и требует максимальных усилий и поддержки.

Напомним, что число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

 

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