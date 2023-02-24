У ЗСУ розповіли про співвідношення втрат на фронті рф та України

ЗСУ

Війна між Україною та росією викликала величезну кількість втрат серед українських військових, проте їхня точна кількість є державною таємницею і не може бути розголошена, щоб не дати переваги ворогові. Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан наголошує, що підтверджувати таку інформацію не можна, навіть якщо вона відома українському населенню.

Про це військовий експерт розповів під час стримування на 24 Каналі.

Втрати росії та України

Єдине, що можна дізнатися, це офіційні заяви Генерального штабу про вбитих та поранених, але вони не дають повної картини того, що відбувається.

Проте Роман Світан підкреслив, що факт багатьох поранених є вже відомим фактом, який неможливо приховати. Він стверджує, що це може розглядатися як плюс, бо означає, що є більше тих, хто вижив, яких українські лікарі та медики намагаються врятувати. Водночас кількість поранених значно більша, ніж кількість загиблих, що говорить про те, що ситуація на фронті залишається дуже складною і напруженою.

"Єдине, чому ми можемо частково судити — це заяви, які іноді видає Генеральний штаб. Втрати у нас 1 до 7, а далі можна вважати", — заявив Роман Світан.

Таким чином, хоча точна кількість втрат української армії у війні проти росії залишається невідомою, зрозуміло, що ситуація на фронті залишається важкою та потребує максимальних зусиль та підтримки.

Нагадаємо, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини та артилерійські системи.

