Потери российской армии на 23 февраля 2023 года

Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 20 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 800 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 16 танков, 24 бронемашины и семь артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 145 850 (+790) человек ликвидировано;

танков — 3350 (+16) ед;

боевых бронированных машин — 6 593 (+24) ед;

артиллерийских систем — 2 352 (+7) ед;

РСЗО — 471 (+0) ед.;

средств ПВО — 244 (+1) ед;

самолетов — 299 (+0) ед;

вертолетов — 287 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 215 (+3) ед;

специальной техники — 228 (+2).

Напомним, Генштаб заявил, что после разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление.

Фото: Генштаб ВСУ