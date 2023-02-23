Потери российской армии на 23 февраля 2023 года

ВСУ за сутки уничтожили почти полсотни единиц российской бронетехники: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 20 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 800 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 16 танков, 24 бронемашины и семь артиллерийских систем.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 145 850 (+790) человек ликвидировано;
- танков — 3350 (+16) ед;
- боевых бронированных машин — 6 593 (+24) ед;
- артиллерийских систем — 2 352 (+7) ед;
- РСЗО — 471 (+0) ед.;
- средств ПВО — 244 (+1) ед;
- самолетов — 299 (+0) ед;
- вертолетов — 287 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 215 (+3) ед;
- специальной техники — 228 (+2).
Напомним, Генштаб заявил, что после разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление.
Фото: Генштаб ВСУ