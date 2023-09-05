В ВСУ рассказали, что вторая линия обороны РФ содержит сеть подземных тоннелей

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

У захватчиков мощная не только первая, а вторая линия обороны, поскольку российские войска окопувались больше года. Эта линия содержит сеть подземных тоннелей.

Об этом заявил спикер объединенного прес-сцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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По словам Штупуна, на второй линии российских террористов плотность минных полей значительно меньше, чем на первой, которую уже прошли Силы обороны. Однако вторая линия обороны содержит сеть подземных тоннелей, поскольку российские войска окопались более года.

"Вторая линия российской обороны достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее", — сказал спикер.

Хотя есть и плюсы — плотность минных полей на вторые линии обороны меньше, чем на первой.

Штупун также считает, что украинским военным может сыграть на руку то, что траншеи, окопы и перекрытия оккупантов будут не столь прочны.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские пехотинцы продвинулись к позициям, несмотря на препятствия россиян в Запорожье.