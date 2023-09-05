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У ЗСУ розповіли, що друга лінія оборони РФ містить мережу підземних тунелів

5 вересня 2023 08:03
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У ЗСУ розповіли, що друга лінія оборони РФ містить мережу підземних тунелів
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У загарбників потужна не лише перша, а друга лінія оборони, оскільки російські війська окопувались понад рік. Ця лінія містить мережу підземних тунелів.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. 

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За словами Штупуна, на другій лінії російських терористів щільність мінних полів значно менша, ніж на першій, яку вже пройшли Сили оборони. Проте друга лінія оборони містить мережу підземних тунелів, оскільки російські війська окопувались понад рік.

"Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша", — сказав речник.

Хоча є й плюси — щільність мінних полів на другі лінії оборони менша, аніж на першій.

Штупун також вважає, що українським військовим може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття окупантів будуть не такі міцні.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що українські піхотинці просунулися до позицій попри перешкоди росіян на Запоріжжі. 

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