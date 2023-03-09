В ВСУ объяснили заявление НАТО о падении Бахмута

В ВСУ ответили на заявление НАТО о возможном "падении Бахмута"
Заявления Североатлантического союза о "падении Бахмута" свидетельствуют о том, что в НАТО не совсем понимают ситуацию. Пока им трудно понять логику этой войны.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Сергей Череватый считает, что НАТО фактически до конца трудно понять логику войны, которая происходит в Украине, в том числе важность обороны Бахмута.
"Хочу сказать, что последняя война с которой у НАТО были более касательные отношения — это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", — сказал Череватый.
По его словам, в Альянсе часто "прагматично с сухими расчетами" к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощность тактических решений.
"Думаю, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", — пояснил Череватый.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия в скором времени может захватить Бахмут. По его словам, украинская оборона города может потерпеть поражение.
Однако, Столтенберг считает, если это действительно произойдет, то это не будет переломным моментом в войне.