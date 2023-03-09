У ЗСУ пояснили заяву НАТО про падіння Бахмута

У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"
Заяви Альянсу про "падіння Бахмута" свідчать про те, що в НАТО не зовсім розуміють ситуацію. Наразі їм важко збагнути логіку цієї війни.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Сергій Череватий вважає, що НАТО фактично до кінця важко збагнути логіку війни, яка відбувається в Україні, зокрема й важливість оборони Бахмута.
"Хочу сказати, що остання війна з якою НАТО мав більш дотичні відносини — це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", — сказав Череватий.
За його словами, в Альянсі часто "прагматично із сухими розрахунками" до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень.
"Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", — пояснив Череватий.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія незабаром може захопити Бахмут. За його словами, українська оборона міста може зазнати поразки.
Однак, Столтенберг вважає, якщо це й справді відбудеться, то це не буде переломним моментом у війні.