У ЗСУ пояснили заяву НАТО про падіння Бахмута

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий

Заяви Альянсу про "падіння Бахмута" свідчать про те, що в НАТО не зовсім розуміють ситуацію. Наразі їм важко збагнути логіку цієї війни.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Сергій Череватий вважає, що НАТО фактично до кінця важко збагнути логіку війни, яка відбувається в Україні, зокрема й важливість оборони Бахмута.

"Хочу сказати, що остання війна з якою НАТО мав більш дотичні відносини — це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", — сказав Череватий.

За його словами, в Альянсі часто "прагматично із сухими розрахунками" до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень.

"Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", — пояснив Череватий.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія незабаром може захопити Бахмут. За його словами, українська оборона міста може зазнати поразки.

Однак, Столтенберг вважає, якщо це й справді відбудеться, то це не буде переломним моментом у війні.