УБД и участник войны — юрист объяснил, в чем разница

Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ

В Украине на законодательном уровне закреплены два статуса — участник боевых действий и участник войны. Несмотря на сходство в названии, они имеют совершенно разные понятия, соответственно и выплаты и льготы военные получают разные.

В чем именно разница, как оформить и на какие льготы и выплаты могут рассчитывать военные, рассказала юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко в комментарии Факты ICTV.

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Данные понятия закреплены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Так, согласно ст. 5 этого нормативно-правового акта, участниками боевых действий являются лица, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Список всех лиц, принадлежащих к участникам боевых действий, закреплен в ст. 6 настоящего Закона.

В ст. 8 этого закона говорится, что участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в Вооруженных Силах бывшего СССР, труженики тыла, а также другие лица, предусмотренные Законом.

Список всех лиц, принадлежащих к участникам войны, закреплен в ст. 9 Закона.

Грищенко подчеркнула, что и УБД, и УВ являются ветеранами войны.

"Законом к ветеранам войны относят и лиц с инвалидностью в результате войны и закрепляется перечень лиц, относящихся к этой категории, и их льготы", — отмечает правозащитница.

Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ

На какие льготы могут рассчитывать УБД и УВ

Юрист отмечает, что в вышеупомянутом законе четко определены льготы как для УБД (ст. 12), так и льготы для УВ (ст. 14).

"Чтобы не повторяться, привожу льготы, которые общие для обеих категорий", — информирует Грищенко.

Участники боевых действий и участники войны получают от государства следующие льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) — 75% для УБД и 50% для УВ ;

; скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) — 75% для УБД и 50% для УВ).

Участники боевых действий также имеют право на бесплатный проезд на:

все виды городского пассажирского транспорта; автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности;

на междугородный железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт (в одну и другую сторону один раз в два года или туда и обратно один раз в год с 50% скидкой);

автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

"Действие пунктов Закона, закрепляющих льготу УБД и УВ на безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения — на время действия военного положения остановлено", — добавляет правовед.

Льготы военным. Фото: google.com

Какую пенсию получают участники боевых действий и участники войны

Участникам боевых действий пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Второй мировой войны, выплачиваются пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь (выплачивается вместо пенсии), которые повышаются на минимум, потерявшим трудоспособность, другим участникам войны — на 10% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

"Также ежегодно до 5 мая УБД и УВ, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Второй мировой войны, и другим участникам войны выплачивается разовая денежная помощь в размерах, определяемых Кабинетом Министров Украины", — Рассказывает Грищенко.

Кроме того, местные советы, предприятия, учреждения и организации имеют право за свой счет и с помощью благотворительных поступлений устанавливать дополнительные гарантии по социальной защите ветеранов войны.

Пенсии военным. Фото: google.com

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