Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы arrow

УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

12 мая 2023 05:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
УБД и участник войны — юрист объяснил, в чем разница
Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине на законодательном уровне закреплены два статуса — участник боевых действий и участник войны. Несмотря на сходство в названии, они имеют совершенно разные понятия, соответственно и выплаты и льготы военные получают разные.

В чем именно разница, как оформить и на какие льготы и выплаты могут рассчитывать военные, рассказала юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко в комментарии Факты ICTV.

Читайте также:

Участник боевых действий и участник войны — в чем отличие

Данные понятия закреплены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Так, согласно ст. 5 этого нормативно-правового акта, участниками боевых действий являются лица, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Список всех лиц, принадлежащих к участникам боевых действий, закреплен в ст. 6 настоящего Закона.

В ст. 8 этого закона говорится, что участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в Вооруженных Силах бывшего СССР, труженики тыла, а также другие лица, предусмотренные Законом.

Список всех лиц, принадлежащих к участникам войны, закреплен в ст. 9 Закона.

Грищенко подчеркнула, что и УБД, и УВ являются ветеранами войны.

"Законом к ветеранам войны относят и лиц с инвалидностью в результате войны и закрепляется перечень лиц, относящихся к этой категории, и их льготы", — отмечает правозащитница.

 

Участник боевых действий и участник войны — в чем отличие
Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ

На какие льготы могут рассчитывать УБД и УВ

Юрист отмечает, что в вышеупомянутом законе четко определены льготы как для УБД (ст. 12), так и льготы для УВ (ст. 14).

"Чтобы не повторяться, привожу льготы, которые общие для обеих категорий",информирует Грищенко.

Участники боевых действий и участники войны получают от государства следующие льготы:

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;
  • скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) — 75% для УБД и 50% для УВ ;
  • скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) — 75% для УБД и 50% для УВ).

Участники боевых действий также имеют право на бесплатный проезд на:

  • все виды городского пассажирского транспорта; автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности;
  • на междугородный железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт (в одну и другую сторону один раз в два года или туда и обратно один раз в год с 50% скидкой);
  • автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

"Действие пунктов Закона, закрепляющих льготу УБД и УВ на безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения на время действия военного положения остановлено", — добавляет правовед.

 

На какие льготы могут рассчитывать УБД и УВ
Льготы военным. Фото: google.com

Какую пенсию получают участники боевых действий и участники войны

Участникам боевых действий пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Второй мировой войны, выплачиваются пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь (выплачивается вместо пенсии), которые повышаются на минимум, потерявшим трудоспособность, другим участникам войны — на 10% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

"Также ежегодно до 5 мая УБД и УВ, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Второй мировой войны, и другим участникам войны выплачивается разовая денежная помощь в размерах, определяемых Кабинетом Министров Украины", — Рассказывает Грищенко.

Кроме того, местные советы, предприятия, учреждения и организации имеют право за свой счет и с помощью благотворительных поступлений устанавливать дополнительные гарантии по социальной защите ветеранов войны.

 

Какую пенсию получают участники боевых действий и участники войны
Пенсии военным. Фото: google.com

Ранее мы писали, как можно получить статус участника боевых действий и какие документы для этого нужны.

Напоминаем, мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для УБД, которые имеют авто.

Также мы сообщали, как участнику боевых действий получить льготы на оплату коммунальных услуг.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас