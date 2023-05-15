Удар дронов по авиабазе в Сеще стал серьезной угрозой для РФ, — британская разведка

Ан-124 на авиабазе Сеща в Брянской области. Фото из соцсетей

В начале мая беспилотники нанесли удар по авиационной базе военно-транспортной авиации в Сеще Брянской области. Эта база играет ключевую роль в воздушных атаках оккупантов по Украине.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Удар по важной авиабазе РФ

Британское военное министерство напомнило об ударе беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе в Сеще 3 мая.

Эта база расположена в Брянской области, в 150 километрах от российско-украинской границы.

В ходе этой атаки, вероятно, был поврежден тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ.

Чем важна база в Сеще

Британская разведка напомнила, что атакованная дронами авиабаза является центром военно-транспортной авиации Российской Федерации. Она сыграла немаловажную роль в российском вторжении в Украину.

Именно с этой базы стартуют атакующие Киев беспилотники иранского производства.

Британские военные аналитики отметили, что удар по авиабазе в Сеще стал серьезной проблемой для российских лидеров, потому что это означает, что ключевая для войны против Украины военная локация РФ находится под возможностью более серьезных ударов.

Напомним, что во время майских атак дронов по Украине россияне регулярно использовали авиабазу в Сеще для запуска беспилотников в направлении Киева.