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Удар дронів по авіабазі у Сещі став серйозною загрозою для РФ, — британська розвідка

15 травня 2023 10:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Удар дронів по авіабазі у Сещі став серйозною загрозою для РФ, — британська розвідка
Ан-124 на авіабазі Сеща в Брянській області. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На початку травня безпілотники завдали удару по авіаційній базі військово-транспортної авіації у Сещі, що в Брянській області. Ця база відіграє ключову роль у повітряних атаках окупантів по Україні.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Удар по важливій авіабазі РФ

Британське військове міністерство нагадало про удар безпілотних літальних апаратів по російській авіаційній базі в Сещі 3 травня.

Ця база розташована у Брянській області, на відстані 150 кілометрів від російсько-українського кордону.

Під час цієї атаки, імовірно, був пошкоджений важкий транспортний літак Ан-124 військово-транспортної авіації РФ.

Чим важлива база в Сещі

Британська розвідка нагадала, що атакована дронами авіабаза є центром військово-транспортної авіації Російської Федерації. Вона відіграла важливу роль у російському вторгненні до України.

Саме з цієї бази стартують безпілотники іранського виробництва, які атакують Київ.

Британські військові аналітики зазначили, що удар по авіабазі в Сещі став серйозною проблемою для російських лідерів, бо це означає, що ключова для війни проти України військова локація РФ перебуває під можливістю значно серйозніших ударів.

Нагадаємо, що під час травневих атак дронів по Україні росіяни регулярно використовували авіабазу в Сещі для запуску безпілотників у напрямку Києва.

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