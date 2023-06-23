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Удар по базе РФ в Геническе является ответом на ракетный террор, — Воздушные силы Украины

23 июня 2023 20:35
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Удар по базе РФ в Геническе является ответом на ракетный террор, — Воздушные силы Украины
Взрыв в оккупированном Геническе. Фото: соцсети
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Удар по базе Росгвардии в Геническе является ответом на ракетный террор Украины. Украинские военные отмечают, что оккупантам не будет покоя на нашей земле.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!" – написал Олещук в своем Telegram-канале.

Оккупационные власти Херсонской области и РосСМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Геническе и Скадовске около 14.00.

Напомним, что контрнаступление ВСУ вызвало всплеск тревоги в рядах оккупантов в Геническе накануне вероятного прорыва украинских военных.

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