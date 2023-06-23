Удар по базе РФ в Геническе является ответом на ракетный террор, — Воздушные силы Украины
Удар по базе Росгвардии в Геническе является ответом на ракетный террор Украины. Украинские военные отмечают, что оккупантам не будет покоя на нашей земле.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Удар по базе РФ — что известно
"Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!" – написал Олещук в своем Telegram-канале.
Оккупационные власти Херсонской области и РосСМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Геническе и Скадовске около 14.00.
Напомним, что контрнаступление ВСУ вызвало всплеск тревоги в рядах оккупантов в Геническе накануне вероятного прорыва украинских военных.