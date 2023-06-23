Взрывы в окупированном Геническе: местные говорят о прилетах

Последствия взрыва в оккупированном россиянами Геническе. Фото: из соцсетей

В городе Геническ Херсонской области, оккупированном россиянами с 2022 года, раздалось несколько взрывов. Местные сторонники России паникуют, не понимая, почему их не защищает ПВО оккупантов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Геническе

В оккупированном городе Геническ сегодня, 23 июня, днем раздалось несколько взрывов. Местные паблики пишут о прилетах.

Сначала речь шла о двух взрывах, позже местные жители подчеркнули, что взрывов было не менее четырех.

Соцсети о взрывах в Геническе

Видео последствий удара

Впоследствии в сети появилось видео последствий взрывов.

На видео можно увидеть густой черный дым, по-видимому, из пораженного объекта.

Паника местных поклонников России

Жители Генического, поддерживающие оккупацию региона российскими войсками, начали писать панические комментарии.

Главные вопросы пророссийских местных жителей звучат следующим образом:

"Как это возможно, до фронта 150 километров";

"А где ПВО?"

Паника в Геническе

Напомним, что контрнаступление ВСУ вызвало всплеск тревоги в рядах оккупантов в Геническе накануне вероятного прорыва украинских военных.