Взрывы в окупированном Геническе: местные говорят о прилетах
В городе Геническ Херсонской области, оккупированном россиянами с 2022 года, раздалось несколько взрывов. Местные сторонники России паникуют, не понимая, почему их не защищает ПВО оккупантов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Геническе
В оккупированном городе Геническ сегодня, 23 июня, днем раздалось несколько взрывов. Местные паблики пишут о прилетах.
Сначала речь шла о двух взрывах, позже местные жители подчеркнули, что взрывов было не менее четырех.
Видео последствий удара
Впоследствии в сети появилось видео последствий взрывов.
На видео можно увидеть густой черный дым, по-видимому, из пораженного объекта.
Паника местных поклонников России
Жители Генического, поддерживающие оккупацию региона российскими войсками, начали писать панические комментарии.
Главные вопросы пророссийских местных жителей звучат следующим образом:
- "Как это возможно, до фронта 150 километров";
- "А где ПВО?"
Напомним, что контрнаступление ВСУ вызвало всплеск тревоги в рядах оккупантов в Геническе накануне вероятного прорыва украинских военных.