Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в окупированном Геническе: местные говорят о прилетах arrow

Взрывы в окупированном Геническе: местные говорят о прилетах

23 июня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Взрывы в окупированном Геническе: местные говорят о прилетах
Последствия взрыва в оккупированном россиянами Геническе. Фото: из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В городе Геническ Херсонской области, оккупированном россиянами с 2022 года, раздалось несколько взрывов. Местные сторонники России паникуют, не понимая, почему их не защищает ПВО оккупантов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Геническе

В оккупированном городе Геническ сегодня, 23 июня, днем раздалось несколько взрывов. Местные паблики пишут о прилетах.

Сначала речь шла о двух взрывах, позже местные жители подчеркнули, что взрывов было не менее четырех.

Соцсети о взрывах в Геническе
Соцсети о взрывах в Геническе

Видео последствий удара

Впоследствии в сети появилось видео последствий взрывов.

На видео можно увидеть густой черный дым, по-видимому, из пораженного объекта.

Паника местных поклонников России

Жители Генического, поддерживающие оккупацию региона российскими войсками, начали писать панические комментарии.

Главные вопросы пророссийских местных жителей звучат следующим образом:

  • "Как это возможно, до фронта 150 километров";
  • "А где ПВО?"
Паника в Геническе
Паника в Геническе

Напомним, что контрнаступление ВСУ вызвало всплеск тревоги в рядах оккупантов в Геническе накануне вероятного прорыва украинских военных.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас