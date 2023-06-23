Удар по базі РФ у Генічеську є відповіддю на ракетний терор, — Повітряні сили України

Вибух в окупованому Генічеську. Фото: соцмережі

Удар по базі Росгвардії у Генічеську є відповіддю на ракетний терор України. Українські військові зазначають, що окупантам не буде спокою на нашій землі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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"Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі!" — написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

Окупаційна влада Херсонської області та росЗМІ повідомляли, що ЗСУ завдали удару по Генічеську та Скадовську близько 14.00.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ викликав сплеск тривоги у лавах окупантів у Генічеську напередодні ймовірного прориву українських військових.