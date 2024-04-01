Удар по какому объекту в Крыму повлек за собой дезорганизацию в работе Черноморского флота РФ
В результате мартовских ударов по Черноморскому флоту Российской Федерации были поражены важные инфраструктурные объекты, подобные пункту связи. Это спровоцировало дезорганизацию в процессе управления и координации военно-морских сил РФ в регионах с другими подразделениями.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Какие российские объекты еще пострадали
Помимо собственно кораблей Черноморского флота РФ, Украина в марте наносили удары и по разным инфраструктурным объектам в Крыму, привязанным к флоту.
"Это, в частности, узел связи, который был выведен из строя", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Плюс были поражены склады с горюче-смазочными материалами для Черноморского флота.
Дезорганизация ЧФ после украинских ударов
Такие удары повлекли за собой невозможность нормальной координации Черноморского флота и его структурных единиц.
"Последствием стала дезорганизация в управление Черноморским флотом", — подчеркнул эксперт.
Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины затопило российский корвет проекта 21260 "Сергей Котов".
24 марта в Севастополе были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, "Азов" и "Ямал".
А 26-го был поражен ракетой "Нептун" захваченный россиянами еще в 2014 году корабль "Константин Ольшанский".
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