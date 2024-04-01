Удар по какому объекту в Крыму повлек за собой дезорганизацию в работе Черноморского флота РФ

Пораженный узел связи Черноморского флота РФ. Фото: соцсети

В результате мартовских ударов по Черноморскому флоту Российской Федерации были поражены важные инфраструктурные объекты, подобные пункту связи. Это спровоцировало дезорганизацию в процессе управления и координации военно-морских сил РФ в регионах с другими подразделениями.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Помимо собственно кораблей Черноморского флота РФ, Украина в марте наносили удары и по разным инфраструктурным объектам в Крыму, привязанным к флоту.

"Это, в частности, узел связи, который был выведен из строя", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Плюс были поражены склады с горюче-смазочными материалами для Черноморского флота.

Дезорганизация ЧФ после украинских ударов

Такие удары повлекли за собой невозможность нормальной координации Черноморского флота и его структурных единиц.

"Последствием стала дезорганизация в управление Черноморским флотом", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины затопило российский корвет проекта 21260 "Сергей Котов".

24 марта в Севастополе были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, "Азов" и "Ямал".

А 26-го был поражен ракетой "Нептун" захваченный россиянами еще в 2014 году корабль "Константин Ольшанский".