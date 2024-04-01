Удар по якому об’єкту в Криму спричинив дезорганізацію в роботі Чорноморського флоту РФ
Внаслідок березневих ударів по Чорноморському флоту Російської Федерації були уражені важливі інфраструктурні об’єкти, на кшталт пункту зв’язку. Це спровокувало дезорганізацію у процесі керування та координації військово-морських сил РФ у регіонів з іншими підрозділами.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Які російські об’єкти ще постраждали
Крім власне кораблів Чорноморського флоту РФ, Україна у березні завдавали ударів і по різних інфраструктурних об’єктах у Криму, прив’язаних до флоту.
"Це, зокрема, вузол зв’язку, який був виведений з ладу", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Плюс були уражені склади із паливно-мастильними матеріалами для Чорноморського флоту.
Дезорганізація ЧФ після українських ударів
Такі удари спричинили неможливість нормальної координації Чорноморського флоту та його структурних одиниць.
"Наслідком стала дезорганізація в управління Чорноморським флотом", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України затопив російський корвет проєкту 21260 "Сергей Котов".
24 березня у Севастополі були уражені два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, "Азов" і "Ямал".
А 26-го був уражений ракетою "Нептун" захоплений росіянами ще 2014 року корабель "Костянтин Ольшанський".
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