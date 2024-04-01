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Удар по якому об’єкту в Криму спричинив дезорганізацію в роботі Чорноморського флоту РФ

1 квітня 2024 23:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Удар по якому об’єкту в Криму спричинив дезорганізацію в роботі Чорноморського флоту РФ
Уражений вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Внаслідок березневих ударів по Чорноморському флоту Російської Федерації були уражені важливі інфраструктурні об’єкти, на кшталт пункту зв’язку. Це спровокувало дезорганізацію у процесі керування та координації військово-морських сил РФ у регіонів з іншими підрозділами.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Крім власне кораблів Чорноморського флоту РФ, Україна у березні завдавали ударів і по різних інфраструктурних об’єктах у Криму, прив’язаних до флоту.

"Це, зокрема, вузол зв’язку, який був виведений з ладу", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Плюс були уражені склади із паливно-мастильними матеріалами для Чорноморського флоту.

Дезорганізація ЧФ після українських ударів

Такі удари спричинили неможливість нормальної координації Чорноморського флоту та його структурних одиниць.

"Наслідком стала дезорганізація в управління Чорноморським флотом", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України затопив російський корвет проєкту 21260 "Сергей Котов".

24 березня у Севастополі були уражені два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, "Азов" і "Ямал".

А 26-го був уражений ракетою "Нептун" захоплений росіянами ще 2014 року корабель "Костянтин Ольшанський".

російські війська
окупанти
Дмитро Снєгирьов
Севастополь
війна в Україні
флот

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