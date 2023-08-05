Удар по кораблю РФ в Новороссийске: Британская разведка сообщила о значительных повреждениях

В порту Новороссийска тонет корабль. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". В результате судно получило серьезные повреждения.

Об этом сообщила разведка Британии.

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Что говорят в разведке

По словам разведки, в ночь на 4 августа десантный корабль РФ, вероятно, получил серьезные повреждения в результате атаки беспилотников.

"В ночь с 3 на 4 августа 2023 года десантный корабль ВМФ РФ "Оленегорский горняк" почти вероятно получил серьезные повреждения в результате поражения во время пребывания вблизи базы Черноморского флота (ЧФ) в Новороссийске", — говорится в сообщении.

Сообщение разведки. Фото: скриншот

Известно, что корабль является крупнейшим военным судном РФ, серьезно поврежденным после затонувшего крейсера "Москва".

"Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и протяженностью 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

О повреждениях, как добавляют в разведке, свидетельствуют снимки наклонившегося на сторону корабля.

Сообщения разведки. Фото: скриншот

"Снимки качающегося на 30-40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными", — добавляет разведка.

Отмечается, что РФ использовала данный корабль для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту.

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.