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Удар по кораблю РФ в Новоросійську: у розвідці Британії зробили заяву

5 серпня 2023 10:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Удар по кораблю РФ в Новоросійську: Британська розвідка повідомила про значні пошкодження
У порту Новоросійська тоне корабель. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогорський гірняк". В результаті судно зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомила розвідка Британії.

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Що кажуть у розвідці

За словами розвідки, у ніч проти 4 серпня десантний корабель РФ, ймовірно, отримав серйозні пошкодження внаслідок атаки безпілотників.

"У ніч з 3 на 4 серпня 2023 року десантний корабель ВМФ РФ "Оленегорский горняк" майже ймовірно отримав серйозні пошкодження внаслідок ураження під час перебування поблизу бази Чорноморського флоту (ЧФ) у Новоросійську", — йдеться у повідомленні.  

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Повідомлення розвідки. Фото: скриншот

Відомо, що корабель є найбільшим військовим судном РФ, який серйозно пошкоджений після затонулого крейсеру "Москва". 

"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", — йдеться у повідомленні. 

Про пошкодження, як додають у розвідці, свідчать знімки корабля, який похилився на бік. 

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Повідомлення розвідки. Фото: скриншот

"Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", — додає рзвідка. 

Зазначається, що РФ використовувала даний корабель для перевозки військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.

Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. В результаті атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно. 

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