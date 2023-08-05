Удар по кораблю РФ в Новоросійську: Британська розвідка повідомила про значні пошкодження

Удар по кораблю РФ в Новоросійську: у розвідці Британії зробили заяву
У п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогорський гірняк". В результаті судно зазнало серйозних пошкоджень.
Про це повідомила розвідка Британії.
Що кажуть у розвідці
За словами розвідки, у ніч проти 4 серпня десантний корабель РФ, ймовірно, отримав серйозні пошкодження внаслідок атаки безпілотників.
"У ніч з 3 на 4 серпня 2023 року десантний корабель ВМФ РФ "Оленегорский горняк" майже ймовірно отримав серйозні пошкодження внаслідок ураження під час перебування поблизу бази Чорноморського флоту (ЧФ) у Новоросійську", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що корабель є найбільшим військовим судном РФ, який серйозно пошкоджений після затонулого крейсеру "Москва".
"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", — йдеться у повідомленні.
Про пошкодження, як додають у розвідці, свідчать знімки корабля, який похилився на бік.
"Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", — додає рзвідка.
Зазначається, що РФ використовувала даний корабель для перевозки військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.
Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. В результаті атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.