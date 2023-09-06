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"Удар по Константиновке — это умышленный теракт РФ", — Зеленский

6 сентября 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Удар по Константиновке — это умышленный теракт РФ", — Зеленский
Последствия обстрела Константиновки 6 сентября. Фото: t.me/Klymenko_MVS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в  Константиновке является целенаправленным терактом со стороны России. При этом он уточнил, что лично был в Константиновке и осведомлен о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Киеве, на которой он выступал вместе с датским премьером Метте Фредериксен.

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"Что касается последнего обстрела в Константиновке, атака была направлена на гражданские объекты: рынок, магазины и аптеку. Там отсутствовали военные", — заявил Зеленский.

Глава Украины выразил мнение, что российская сторона систематически нацеливается на гражданские цели, особенно когда украинская армия демонстрирует успехи.

"Эта атака была целенаправленной. Мы осознаем их мотивы. Когда украинские военные добиваются прогресса, российская сторона атакует гражданские объекты с помощью различного вооружения. Мы прекрасно осведомлены об их тактике. Это еще один очередной умышленный теракт Российской Федерации", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также опроверг слухи о том, что якобы украинский самолет "сбился с курса".

"Это полная выдумка. Мы ясно понимаем их методы и каким оружием они применили удар. Они постоянно атакуют этот регион. На этот раз их удар был особенно целенаправленным", — подчеркнул он.

Зеленский завершил свое выступление, отметив, что борьба с российским террором - это вызов для всего мирового сообщества.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил информацию о ракетном обстреле Константиновки. Также он сообщил о 16 погибших в результате атаки РФ.

 

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