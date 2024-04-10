Удар по Константиновке — уже сутки под завалами ищут женщину с ребенком
Российские войска во вторник, 9 апреля, трижды обстреляли Константиновку Донецкой области. На утро 10 апреля все еще продолжаются поиски под завалами женщины с ребенком.
Об этом рассказал временный исполняющий обязанности начальника отдела коммуникаций полиции области Павел Дяченко в эфире Радио Свобода.
Удар по Константиновке 9 апреля
По его словам, аварийно-спасательные работы на месте удара в Константиновке до сих пор продолжаются. Есть информация, что под завалами может находиться женщина с ребенком.
"Это предварительная информация. Будем надеяться, что все будет хорошо. Завалы разберут и мы их не найдем, и они будут живы. Это все после осмотра", — сказал Дяченко.
Он отметил, что приходилось приостанавливать спасательную операцию из-за угрозы повторных ударов — россияне обстреляли город трижды в течение суток.
Таким образом, враг не позволяет спасателям осуществить разбор завалов, поскольку, если люди там находятся — они крайне нуждаются в помощи.
"Это все во временном промежутке передвигается и шансов становится все меньше и меньше", — добавил правоохранитель.
Напомним, 6 апреля российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. В результате ранения получили семь мирных жителей.
Также мы писали, что 5 апреля в результате обстрела поселка Нью-Йорк погибла супружеская пара, есть пострадавшие.
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