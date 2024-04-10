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Удар по Константиновке — уже сутки под завалами ищут женщину с ребенком

10 апреля 2024 10:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Константиновке — уже сутки под завалами ищут женщину с ребенком
Спасатели на месте удара. Фото: Полиция Донетчины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 9 апреля, трижды обстреляли Константиновку Донецкой области. На утро 10 апреля все еще продолжаются поиски под завалами женщины с ребенком.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности начальника отдела коммуникаций полиции области Павел Дяченко в эфире Радио Свобода.

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Удар по Константиновке 9 апреля

По его словам, аварийно-спасательные работы на месте удара в Константиновке до сих пор продолжаются. Есть информация, что под завалами может находиться женщина с ребенком.

"Это предварительная информация. Будем надеяться, что все будет хорошо. Завалы разберут и мы их не найдем, и они будут живы. Это все после осмотра", — сказал Дяченко.

удар по Константиновке 9 апреля
Последствия удара. Фото: Полиция Донетчины

Он отметил, что приходилось приостанавливать спасательную операцию из-за угрозы повторных ударов — россияне обстреляли город трижды в течение суток.

Таким образом, враг не позволяет спасателям осуществить разбор завалов, поскольку, если люди там находятся — они крайне нуждаются в помощи.

"Это все во временном промежутке передвигается и шансов становится все меньше и меньше", — добавил правоохранитель.

Напомним, 6 апреля российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. В результате ранения получили семь мирных жителей.

Также мы писали, что 5 апреля в результате обстрела поселка Нью-Йорк погибла супружеская пара, есть пострадавшие.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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