Удар по Костянтинівці — вже добу під завалами шукають жінку з дитиною

Рятувальники на місці удару. Фото: Поліція Донеччини

Російські війська у вівторок, 9 квітня, тричі обстріляли Костянтинівку Донецької області. Станом на ранок 10 квітня все ще тривають пошуки під завалами жінки з дитиною.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції області Павло Дяченко в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Костянтинівці досі тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною.

"Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду", — сказав Дяченко.

Наслідки удару. Фото: поліція Донеччини

Він зазначив, що доводилося призупиняти рятувальну операцію через загрозу повторних ударів — росіяни обстріляли місто тричі протягом доби.

Таким чином ворог не дає змоги рятувальникам здійснити розбір завалів, оскільки, якщо люди там перебувають — вони вкрай потребують допомоги.

"Це все в часовому проміжку пересувається і шансів стає все менше і менше", — додав правоохоронець.

Нагадаємо, 6 квітня російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього поранень зазнали семеро мирних жителів.

Також ми писали, що 5 квітня внаслідок обстрілу селища Нью-Йорк загинула подружня пара, є постраждалі.