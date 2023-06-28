Удар по Краматорску: стало известно о гибели двух сестер

Погибшие в результате удара по Краматорску. Фото: Управление образования Краматорского горсовета

Вечером, 27 июня, россияне обстреляли Краматорск на Донетчине. Среди погибших есть трое детей, среди которых двое 14-летних сестер.

Об этом сообщили в Управлении образования Краматорского горсовета.

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Погибшими сестрами оказались Аксенченко Юлия и Анна, которые были ученицами Краматорской ООШ №24.

"В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны праздновать свои 15-летие. российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков", — говорится в сообщении.

Погибшие Аксенченко Юлия и Анна. Фото: Управление образования Краматорского горсовета

Удар по Краматорску 27 июня

По состоянию на 10:00 28 июня из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из них 3 — дети. Всего пострадало 56 человек.

По информации ГСЧС на месте ракетного удара в Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы. Кроме того, ликвидирован пожар на площади 30 кв. м.

Фото с места событий 27 июня. Фото: МВД

Фото с места событий 27 июня. Фото: МВД 1/2 _ 2

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попал заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.