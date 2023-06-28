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Серед загиблих у Краматорську — троє неповнолітніх

28 червня 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Серед загиблих у Краматорську — троє неповнолітніх
Рятувальна операція. Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Під час ракетного удару по Краматорську загинула одна дитини. Кількість постраждалих від чергового військового злочину російських окупантів зросла до сорока осіб.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

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Загиблі діти

За інформацією колишнього уповноваженого Президента з прав дитини, серед жертв ракетного удару по Краматорську, є діти.

Щонайменше один із трьох загиблих — неповнолітній.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що загиблих —- уже вісім, серед них аж три дитини.

Постраждалі

Тим часом, серйозно зросла кількість постраждалих під час цього інциденту.

Якщо увечері повідомлялося про 25 поранених, то на ранок, за інформацією ексуповноваженого з прав людини постраждалих нараховувалося уже 40 осіб.

Микола Кулеба про загиблих у Краматорську
Микола Кулеба про загиблих у Краматорську

Згодом міністр внутрішніх справ оприлюднив дані про 56 поранених.

Ігор Клименко про загиблих у Краматорську
Ігор Клименко про загиблих у Краматорську

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

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