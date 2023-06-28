Удар по Краматорську: стало відомо про загибель двох сестер

Загиблі внаслідок удару по Краматорську. Фото: Управління освіти Краматорської міськради

Увечері, 27 червня, росіяни обстріляли Краматорськ, що на Донеччині. Серед загиблих є троє дітей, серед яких — двоє 14-річні сестри.

Про це повідомили в Управлінні освіти Краматорської міськради.

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Загиблими сестрами виявились Аксенченко Юлія та Анна, які були ученицями Краматорської ЗОШ №24.

"Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4-го вересня мали б святкувати свої 15-річчя. російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", — йдеться у повідомленні.

Загиблі Аксенченко Юлія та Анна. Фото: Управління освіти Краматорської міськради

Удар по Краматорську 27 червня

Станом на 10:00 28 червня з-під завалів рятувальники дістали тіла 9 загиблих осіб, з них 3 — діти. Загалом постраждала 56 людей.

За інформацією ДСНС на місці ракетного удару в Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи. Окрім того, ліквідовано пожежу на площі 30 кв. м.

Фото з місця подій 27 червня. Фото: МВС

Фото з місця подій 27 червня. Фото: МВС 1 / 2

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.