Удар по Краматорську: стало відомо про загибель двох сестер
Увечері, 27 червня, росіяни обстріляли Краматорськ, що на Донеччині. Серед загиблих є троє дітей, серед яких — двоє 14-річні сестри.
Про це повідомили в Управлінні освіти Краматорської міськради.
Що відомо про сестер
Загиблими сестрами виявились Аксенченко Юлія та Анна, які були ученицями Краматорської ЗОШ №24.
"Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4-го вересня мали б святкувати свої 15-річчя. російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", — йдеться у повідомленні.
Удар по Краматорську 27 червня
Станом на 10:00 28 червня з-під завалів рятувальники дістали тіла 9 загиблих осіб, з них 3 — діти. Загалом постраждала 56 людей.
За інформацією ДСНС на місці ракетного удару в Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи. Окрім того, ліквідовано пожежу на площі 30 кв. м.
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Фото з місця подій 27 червня. Фото: МВС
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Фото з місця подій 27 червня. Фото: МВС
Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.
Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.