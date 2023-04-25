Удар по Купянску: из-под завалов извлекли тело погибшей, поисковые работы продолжаются

Последствия удара по краеведческому музею Купянска. Фото: Национальная полиция

Под руинами Купянского краеведческого музея обнаружили тело одной погибшей женщины. Вероятно, под завалами находится еще один пострадавший.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Спасательная операция в Купянске

По словам Олега Синегубова, сейчас на месте попадания российской ракеты в здание Купянского краеведческого музея продолжаются спасательные работы.

Специальные службы разбирают завалы музейного здания.

Жертвы обстрела

На эту минуту из-под руин краеведческого музея в Купянске извлекли тело одной погибшей.

По имеющейся информации, под завалами может находиться еще один человек, который пока не найден.

"Специальные службы делают все возможное, чтобы найти ее", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Российское преступление

Олег Синегубов подчеркнул, что рядом со зданием музея, куда попала российская ракета, нет ни одного военного объекта.

"Враг сознательно бьет по гражданской инфраструктуре и совершает террор мирного населения", — заявил глава Харьковской областной военной администрации.

Напомним, сегодня, 25 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску. Под удар попал местный краеведческий музей, под развалинами которого остались люди.

Добавим, что российские войска регулярно обстреливают приграничные районы Харьковской области, в том числе и Купянск.

Так, в конце марта российские ракеты повредили пятиэтажное жилое здание в Купянске.