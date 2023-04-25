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Зеленський прокоментував удар по Куп'янському краєзнавчому музею

25 квітня 2023 10:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський прокоментував удар по Куп'янському краєзнавчому музею
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський, прокоментувавши удар російських загарбників по Куп’янську, заявив, що про цей та інші злочини не можна забувати ні на секунду. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Ніколи не забувати

Володимир Зеленський, коментуючи російський удар по Куп’янську, наголосив, що про ці злочини окупантів не можна забувати ні на секунду.

"Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців", заявив Президент.

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Глава держави зазначив, що на цей момент уже відомо про загиблу працівницю музею.

Також під завалами ще залишаються люди.

Поранення отримали десятеро осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янську. Під удар потрапив місцевий краєзнавчий музей, під руїнами якого залишилися люди.

Додамо, що російські війська регулярно обстрілюють прикордонні райони Харківської області, зокрема і Куп’янськ.

Так, у кінці березня російські ракети пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок у Куп’янську.

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