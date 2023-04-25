Удар по Куп'янську: з-під завалів дістали тіло загиблої, пошукові роботи тривають

Наслідки удару по краєзнавчому музею Куп’янська. Фото: Національна поліція

Під руїнами Куп’янського краєзнавчого музею знайшли тіло однієї загиблої жінки. Ймовірно, під завалами перебуває ще одна постраждала особа.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Рятувальна операція в Куп’янську

За словами Олега Синєгубова, зараз на місці влучання російської ракети у будівлю Куп’янського краєзнавчого музею тривають рятувальні роботи.

Спеціальні служби розбирають завали музейної будівлі.

Жертви обстрілу

Станом на цю хвилину з-під руїн краєзнавчого музею в Куп’янську дістали тіло однієї загиблої.

За наявною інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина, яка поки що не знайдена.

"Спеціальні служби роблять усе можливе, щоб знайти її", — наголосив голова Харківської ОВА.

Російський злочин

Олег Синєгубов наголосив, що поруч із будівлею музею, куди влучила російська ракета, немає жодного військового об’єкта.

"Ворог свідомо б'є по цивільній інфраструктурі та чинить терор мирного населення", — заявив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янську. Під удар потрапив місцевий краєзнавчий музей, під руїнами якого залишилися люди.

Додамо, що російські війська регулярно обстрілюють прикордонні райони Харківської області, зокрема і Куп’янськ.

Так, у кінці березня російські ракети пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок у Куп’янську.