Удар по Орехову: сколько людей погибли в результате атаки

Спасательные службы разбирают завалы в результате удара по Орехову. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы в результате авиаудара по Орехову в Запорожской области завершились. Из-за российской атаки погибли семь человек.

Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

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"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до семи человек. Поисково-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении.

Известно, что к поисково-спасательным работам привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава.

Удар по Орехову 10 июля

Сегодня, 10 июля, российские террористы нанесли авиаудар по Орехову в Запорожье.

Сначала стало известно о пяти погибших. Среди них были три женщины 43, 45, 47 лет и мужчина 47 лет. Как отметили в Офисе генпрокурора, еще 13 человек пострадали. К тому же 11 человек госпитализировали с разными ранениями.

Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

Напомним, что сегодня, 10 июля, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате террористической атаки пострадал один человек.

Добавим, сегодня, 10 июля, россияне также обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.