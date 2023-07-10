Удар по Орехову: сколько людей погибли в результате атаки

Удар по Орехову: стало известно, сколько людей погибли в результате атаки
Поисково-спасательные работы в результате авиаудара по Орехову в Запорожской области завершились. Из-за российской атаки погибли семь человек.
Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.
Жертвы удара по Орехову
"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до семи человек. Поисково-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении.
Известно, что к поисково-спасательным работам привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава.
Удар по Орехову 10 июля
Сегодня, 10 июля, российские террористы нанесли авиаудар по Орехову в Запорожье.
Сначала стало известно о пяти погибших. Среди них были три женщины 43, 45, 47 лет и мужчина 47 лет. Как отметили в Офисе генпрокурора, еще 13 человек пострадали. К тому же 11 человек госпитализировали с разными ранениями.
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Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС
Напомним, что сегодня, 10 июля, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате террористической атаки пострадал один человек.
Добавим, сегодня, 10 июля, россияне также обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.