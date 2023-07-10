Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Удар по Орехову: стало известно, сколько людей погибли в результате атаки arrow

Удар по Орехову: стало известно, сколько людей погибли в результате атаки

10 июля 2023 21:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Удар по Орехову: сколько людей погибли в результате атаки
Спасательные службы разбирают завалы в результате удара по Орехову. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Поисково-спасательные работы в результате авиаудара по Орехову в Запорожской области завершились. Из-за российской атаки погибли семь человек.

Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Читайте также:

Жертвы удара по Орехову

"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до семи человек. Поисково-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении.

Известно, что к поисково-спасательным работам привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава.

Удар по Орехову 10 июля

Сегодня, 10 июля, российские террористы нанесли авиаудар по Орехову в Запорожье.

Сначала стало известно о пяти погибших. Среди них были три женщины 43, 45, 47 лет и мужчина 47 лет. Как отметили в Офисе генпрокурора, еще 13 человек пострадали. К тому же 11 человек госпитализировали с разными ранениями.

  • Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Орехову 10 июля. Фото: ГСЧС
1/3 _ 3

Напомним, что сегодня, 10 июля, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате террористической атаки пострадал один человек.

Добавим, сегодня, 10 июля, россияне также обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз