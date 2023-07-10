Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Говорити про відступ окупантів зарано: Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку arrow

Говорити про відступ окупантів зарано: Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку

10 липня 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Говорити про відступ окупантів зарано: Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Інституті вивчення війни прогнозують відступ російських окупантів на Запорізькому напрямку. Втім, говорити про це поки що зарано.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону .

Читайте також:

Ситуація на Запорізькому напрямку

"Вони точно відступатимуть, але сьогодні про це рано говорити", — сказав він.

За словами Федорова, останнім часом окупанти стягнули додаткові сили на окуповану частину Запорізької області та Мелітополя. Транспортування ворожої техніки та живої сили відбувається із Криму через Херсонську область, а також із Новоазовська через Маріуполь у бік Запоріжжя.

Також мер Мелітополя повідомив, що окупанти зайняли приміщення церков у районі, де проживає багато людей, а поряд розташовані лікарня, дитячий садок та притулок для неповнолітніх.

Нагадаємо, що кількість російських військових у Мелітополі вже перевищує кількість цивільних, які залишаються в окупованому місті. Колаборанти намагаються загнати мирних жителів до "добровольчих" військових структур.

Іван Федоров повідомив, що колаборантська "адміністрація" на чолі з Євгеном Балицьким намагається створити "добровольче формування". Але цей план провалився, бо мешканці Мелітополя не поспішають воювати за російських окупантів.

Також ми повідомляли, що окупанти вже привезли до Мелітополя крематорій, розташований на території дитячого санаторію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз