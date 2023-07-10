Говорити про відступ окупантів зарано: Федоров про ситуацію на Запорізькому напрямку

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google

В Інституті вивчення війни прогнозують відступ російських окупантів на Запорізькому напрямку. Втім, говорити про це поки що зарано.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону .

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"Вони точно відступатимуть, але сьогодні про це рано говорити", — сказав він.

За словами Федорова, останнім часом окупанти стягнули додаткові сили на окуповану частину Запорізької області та Мелітополя. Транспортування ворожої техніки та живої сили відбувається із Криму через Херсонську область, а також із Новоазовська через Маріуполь у бік Запоріжжя.

Також мер Мелітополя повідомив, що окупанти зайняли приміщення церков у районі, де проживає багато людей, а поряд розташовані лікарня, дитячий садок та притулок для неповнолітніх.

Нагадаємо, що кількість російських військових у Мелітополі вже перевищує кількість цивільних, які залишаються в окупованому місті. Колаборанти намагаються загнати мирних жителів до "добровольчих" військових структур.

Іван Федоров повідомив, що колаборантська "адміністрація" на чолі з Євгеном Балицьким намагається створити "добровольче формування". Але цей план провалився, бо мешканці Мелітополя не поспішають воювати за російських окупантів.

Також ми повідомляли, що окупанти вже привезли до Мелітополя крематорій, розташований на території дитячого санаторію.