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Удар по Севастополю и потери оккупантов: Черник в эфире Новини.LIVE

13 сентября 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Удар по Севастополю и потери оккупантов: Черник в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечерним гостем студии Новини.LIVE стал военный аналитик Петр Черник. Он рассказал про успешный удар по Севастополю, а также про потери россиян на войне в Украине.

Прямой эфир можно посмотреть в 18:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

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Прямой эфир

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник рассказал о замечательных результатах атаки на Севастополь, прорыве системы ПВО Крыма, которая сильнее московской. Также эксперт рассказал о потерях оккупантов и встрече Путина с Ким Чен Ыном.

Напомним, что в ранние часы утра 13 сентября украинские военные впервые за время войны, по данным западных медиа, нанесли успешный удар по российскому подводному судну и десантной лодке в районе Севастополя. Для атаки на территорию Крыма использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Также мы сообщали, что спутникам NASA удалось зафиксировать масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.

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