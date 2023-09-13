Удар по Севастополю та втрати окупантів: Черник в ефірі Новини.LIVE
Вечірнім гостем студії Новини.LIVE став військовий аналітик Петро Черник. Він розповів про успішний удар по Севастополі, а також про втрати росіян на війні в Україні.
Прямий ефір можна переглянути о 18:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE
Прямий ефір
Військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник розповів про чудові результати атаки на Севастополь, прорив системи ППО Криму, яка сильніша за московську. Також експерт розповів про втрати окупантів та зустріч Путіна з Кім Чен Ином.
Нагадаємо, що в ранні години ранку 13 вересня українські військові вперше за час війни, за даними західних медіа, завдали успішного удару по російському підводному судну та десантному човні в районі Севастополя. Для атаки на територію Криму використовували британські крилаті ракети Storm Shadow.
Також ми повідомляли, що супутникам NASA вдалося зафіксувати масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Займання виникло на території Севастопольського морського заводу.