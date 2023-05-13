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Удар РФ по Хмельницкой области: есть разрушения из-за взрывной волны

13 мая 2023 08:12
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Удар РФ по Хмельницкой области: есть разрушения из-за взрывной волны
Запуск ракеты. Фото иллюстративный/AFP
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

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Подробности

"По состоянию на 7:30 13 мая в Хмельницком прилеты не зафиксированы! Однако в результате террористической атаки попадание в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар продолжается", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Также отмечается, что есть пострадавшие. Количество пока неизвестно.

"Есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий. В случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК "Центральная"", — добавляет Симчишин.

Напомним, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

Также мы писали, что сегодня, 13 мая, во время воздушной тревоги оккупанты атаковали Хмельницкую область. Есть попадания по критической инфраструктуре.

 

 

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