Удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина, — Дейниченко
Удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина. Поэтому, чтобы не навредить ему, российская пропаганда пытается нивелировать или скомпрометировать такого рода информацию.
Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил исполнительный директор "Stopfake" Руслан Дейниченко.
Удары по Крымскому мосту
Исполнительный директор "Stopfake" Руслан Дейниченко считает, что последние события вокруг Крымского моста подрывают авторитет российского Президента Владимира Путина.
"У РФ существовал общественный договор между Путиным и населением, что он гарантирует им стабильность, а они не вмешиваются в политику. А теперь этот договор рушится украинскими ударами… И с каждым таким шагом население РФ все меньше чувствует защищенность и задается вопросом: а зачем вообще Путин", — отметил он.
Напомним, военный эксперт Павел Нарожный рассказал о последствиях взрывов у Крымского моста. По его словам, 12 августа был уничтожен по меньшей мере один прогон.
Также мы писали, что в российском министерстве иностранных дел прокомментировали взрывы у Крымского моста. Там снова угрожают Украине.
В российском МИДе заявили, что подобные диверсии дают международной общественности возможность якобы еще раз убедиться в "истинной сущности режима Киева".