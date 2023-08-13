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Удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина, — Дейниченко

13 августа 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина, — Дейниченко
Исполнительный директор StopFake Руслан Дейниченко. Фото: Укринформ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина. Поэтому, чтобы не навредить ему, российская пропаганда пытается нивелировать или скомпрометировать такого рода информацию.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил исполнительный директор "Stopfake" Руслан Дейниченко.

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Удары по Крымскому мосту

Исполнительный директор "Stopfake" Руслан Дейниченко считает, что последние события вокруг Крымского моста подрывают авторитет российского Президента Владимира Путина.

"У РФ существовал общественный договор между Путиным и населением, что он гарантирует им стабильность, а они не вмешиваются в политику. А теперь этот договор рушится украинскими ударами… И с каждым таким шагом население РФ все меньше чувствует защищенность и задается вопросом: а зачем вообще Путин", — отметил он.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный рассказал о последствиях взрывов у Крымского моста. По его словам, 12 августа был уничтожен по меньшей мере один прогон.

Также мы писали, что в российском министерстве иностранных дел прокомментировали взрывы у Крымского моста. Там снова угрожают Украине.

В российском МИДе заявили, что подобные диверсии дают международной общественности возможность якобы еще раз убедиться в "истинной сущности режима Киева".

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