Росіяни "злили" розташування ППО біля Кримського мосту
Росіяни показали місце розташування ворожої протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж, вони публікують відео, як вона працює.
Відео поширилося в Telegram-каналах.
ППО біля Кримського моста
У мережі почали публікувати світлину, на якій видно систему російської ППО біля Кримського моста, де сьогодні лунали вибухи.
Ще один громадянин РФ зняв на відео роботу ППО. Він також показав, де розташована система.
Після цього росіянина затримали правоохоронці.
"Я перепрошую за свої дії у зйомках ППО. Більше такого не повториться", — сказав він.
Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здыйнявся густий чорний дим.
Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.
Додамо, у російському міністерстві закордонних справ вже прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.