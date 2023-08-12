Росіяни "злили" розташування ППО біля Кримського мосту

Система ППО біля Кримського мосту. Фото: росЗМІ

Росіяни показали місце розташування ворожої протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж, вони публікують відео, як вона працює.

Відео поширилося в Telegram-каналах.

Читайте також:

ППО біля Кримського моста

У мережі почали публікувати світлину, на якій видно систему російської ППО біля Кримського моста, де сьогодні лунали вибухи.

Система ППО біля Кримського моста. Фото: Telegram

Ще один громадянин РФ зняв на відео роботу ППО. Він також показав, де розташована система.

Після цього росіянина затримали правоохоронці.

"Я перепрошую за свої дії у зйомках ППО. Більше такого не повториться", — сказав він.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здыйнявся густий чорний дим.

Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.

Додамо, у російському міністерстві закордонних справ вже прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.