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Росіяни "злили" розташування ППО біля Кримського мосту

12 серпня 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни "злили" розташування ППО біля Кримського мосту
Система ППО біля Кримського мосту. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни показали місце розташування ворожої протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж, вони публікують відео, як вона працює.

Відео поширилося в Telegram-каналах.

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ППО біля Кримського моста

У мережі почали публікувати світлину, на якій видно систему російської ППО біля Кримського моста, де сьогодні лунали вибухи.

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Система ППО біля Кримського моста. Фото: Telegram

Ще один громадянин РФ зняв на відео роботу ППО. Він також показав, де розташована система.

Після цього росіянина затримали правоохоронці. 

"Я перепрошую за свої дії у зйомках ППО. Більше такого не повториться", — сказав він.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здыйнявся густий чорний дим. 

Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили. 

Додамо, у російському міністерстві закордонних справ вже прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.

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