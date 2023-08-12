Вибухи біля Кримського мосту: у МЗС РФ знову погрожують Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

У російському міністерстві закордонних справ вже прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

Читайте також:

Реакція МЗС РФ

"Рішуче засуджуємо ці терористичні атаки. Кримський міст є об'єктом суто цивільної інфраструктури, напади на який неприпустимі. Він зазнає таких атак з осені минулого року. Вони, зокрема, призводили до загибелі мирних громадян", — йдеться у повідомленні.

У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".

"Таким варварським акціям не може бути виправдання, і вони не залишаться без відповіді", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим.

Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.

Додамо, у тимчасово окупованому Криму росіяни готують флот до протидії українським надводним дронам. Вони облаштовують оборонні позиції як на суходолі, так і на воді.