Вибухи біля Кримського мосту: у МЗС РФ знову погрожують Україні
У російському міністерстві закордонних справ вже прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.
Про це йдеться на сайті МЗС РФ.
Реакція МЗС РФ
"Рішуче засуджуємо ці терористичні атаки. Кримський міст є об'єктом суто цивільної інфраструктури, напади на який неприпустимі. Він зазнає таких атак з осені минулого року. Вони, зокрема, призводили до загибелі мирних громадян", — йдеться у повідомленні.
У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".
"Таким варварським акціям не може бути виправдання, і вони не залишаться без відповіді", — додали в міністерстві.
Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим.
Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.
Додамо, у тимчасово окупованому Криму росіяни готують флот до протидії українським надводним дронам. Вони облаштовують оборонні позиції як на суходолі, так і на воді.