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Вибухи біля Кримського мосту: у МЗС РФ знову погрожують Україні

12 серпня 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи біля Кримського мосту: у МЗС РФ знову погрожують Україні
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У російському міністерстві закордонних справ вже прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

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"Рішуче засуджуємо ці терористичні атаки. Кримський міст є об'єктом суто цивільної інфраструктури, напади на який неприпустимі. Він зазнає таких атак з осені минулого року. Вони, зокрема, призводили до загибелі мирних громадян", — йдеться у повідомленні.

У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".

"Таким варварським акціям не може бути виправдання, і вони не залишаться без відповіді", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим. 

Також ми писали, що у Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунали повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили. 

Додамо, у тимчасово окупованому Криму росіяни готують флот до протидії українським надводним дронам. Вони облаштовують оборонні позиції як на суходолі, так і на воді.

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