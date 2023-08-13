Удари по Кримському мосту — це удари по репутації Путіна, — Дейниченко

Виконавчий директор StopFake Руслан Дейниченко. Фото: Укрінформ

Удари по Кримському мосту — це удари по репутації Путіна. Тому, аби не нашкодити йому російська пропаганда намагається нівелювати чи скомпрометувати такого роду інформацію.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив виконавчий директор "Stopfake" Руслан Дейниченко.

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Удари по Кримському мосту

Виконавчий директор "Stopfake" Руслан Дейниченко вважає, що останні події навколо Кримського мосту лише підривають авторитет російського Президента Володимира Путіна.

"У РФ існував суспільний договір між Путіним і населенням, що він гарантує їм стабільність, а вони не втручаються в політику. А тепер цей договір руйнується українськими ударами… І з кожним таким кроком населення РФ все менше відчуває захищеність і задається питанням: а для чого взагалі Путін", — зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського моста. За його словами, 12 серпня було знищено щонайменше один прогон.

Також ми писали, що у російському міністерстві закордонних справ прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.

У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".