Удари по Кримському мосту — це удари по репутації Путіна, — Дейниченко
Удари по Кримському мосту — це удари по репутації Путіна. Тому, аби не нашкодити йому російська пропаганда намагається нівелювати чи скомпрометувати такого роду інформацію.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив виконавчий директор "Stopfake" Руслан Дейниченко.
Удари по Кримському мосту
Виконавчий директор "Stopfake" Руслан Дейниченко вважає, що останні події навколо Кримського мосту лише підривають авторитет російського Президента Володимира Путіна.
"У РФ існував суспільний договір між Путіним і населенням, що він гарантує їм стабільність, а вони не втручаються в політику. А тепер цей договір руйнується українськими ударами… І з кожним таким кроком населення РФ все менше відчуває захищеність і задається питанням: а для чого взагалі Путін", — зазначив він.
Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського моста. За його словами, 12 серпня було знищено щонайменше один прогон.
Також ми писали, що у російському міністерстві закордонних справ прокоментували вибухи біля Кримського мосту. Там знову погрожують Україні.
У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".