В Евросовете 23 февраля выступили с заявлением к годовщине начала вторжения

Глава Европейского совета Шарль Мишель

В преддверии годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину лидеры стран Евросоюза выступили с общим заявлением, в котором назвали Украину "частью европейской семьи" и продемонстрировали немалую поддержку.

Соответствующее заявление появилось на сайте Европейского Совета.

Заявление членов Европейского Совета

В заявлении Европейского совета говорится, что страны ЕС сделают все для того, чтобы Украина победила, чтобы было гарантировано соблюдение международного права, чтобы восстановлен мир и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, чтобы Украина восстановила разрушенное и победило правосудие.

"Россия использовала продовольствие и энергию как оружие, создавала очень безответственные ядерные угрозы и распространяла ложные нарративы о войне. Захватническая война россии и ее последствия оказали существенное влияние на многие страны, в частности из-за влияния на мировую экономику, цены на продовольствие и товары. Европейский Союз будет продолжать работать с партнерами, чтобы смягчить эти последствия и оказывать помощь странам и людям, которые в ней больше всего нуждаются", — говорится в заявлении.

Евросовет обещает поддерживать восстановление Украины, и с этой целью "использовать замороженные активы россии в соответствии с законодательством ЕС и международным правом".

Страны ЕС заявляют, что намерены и дальше "усиливать совместное давление на россию, чтобы она прекратила агрессивную войну", и принять не только десятый пакет санкций, но и ряд шагов против тех, кто пытается обойти ограничения, наложенные Евросоюзом.

"Мы поддерживаем формулу мира президента Зеленского. Вместе с нашими международными партнерами мы позаботимся о победе Украины, уважении международного права, восстановлении мира и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, восстановлении Украины и осуществлении справедливости. К этому дню мы не отдохнем", — отметили в Евросовете.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала десять основных побед в войне с 24 февраля 2022 года. Она решила напомнить об успехах к годовщине полномасштабного вторжения россии.